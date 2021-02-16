衛福部最新統計，大腸癌已連續13年蟬聯十大癌症發生率之首，新竹縣去年大腸癌總計篩檢2萬2千多位民眾，檢查出609人患有瘜肉，42人確診為大腸癌，縣府為鼓勵符合資格民眾10月底前完成首次篩檢，即可參加抽禮券活動。

縣長楊文科表示，為使大腸癌篩檢落實與普及，將「早期發現、早期治療」觀念深植民心，今年特別辦理1新竹縣「大腸癌首次篩檢~顧健康抽好康!」活動，鼓勵50歲首篩及50歲至75歲從未篩檢過的民眾，勇敢踏出第一步，定期參加糞便潛血檢查，守護腸道健康。

衛生局長殷東成表示，符合首次篩檢資格的竹縣鄉親，只要在今年10月31日前，完成大腸癌篩檢，即可參加抽獎活動，衛生局將在11月8日以電腦隨機方式公開抽獎，共40位幸運民眾，可各獲得2500元超商商品禮券。

殷東成說，新竹縣大腸癌標準化發生率自2009年每10萬人口40.2人，到2018年已下降至35.7人，低於當年全國平均41.8人，顯示新竹縣在大腸癌防治推廣的成效，但仍需持續努力。

殷東成並說，大腸癌篩檢採取免疫法糞便潛血檢查，由政府全額補助，符合篩檢民眾只要攜帶健保卡，至健保特約醫療機構或衛生所領取腸篩管，採檢時請避開痔瘡出血期及生理期，使用採檢棒刮取少量糞便檢體送回檢驗單位，便可等待篩檢結果。

若檢驗通知糞便潛血檢查呈陽性時，民眾應於「3個月內」及時做大腸鏡檢查確診，如發現病灶或瘜肉，可直接取樣做切片或直接切除，並遵從醫囑定期追蹤治療，罹患大腸癌的風險越低。

(中時 )