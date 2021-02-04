動畫《100％小狼人》將於2月26日上映，片商找來「五堅情」為電影獻聲，其中陳零九為主角「福來弟」配音，該角是個開朗多話的青少年，所以台詞多達近400句，因此他花了11小時才大功告成。他表示原本英文版的配音，聲音的KEY（音頻）和他的頗為相似，屬於中低音，不用特別變聲來配音。

由於福來弟有很多奔跑、跳躍和動作場面，會發出各種「喝！唬！啊！」特殊的聲音，讓陳零九笑說為了完美配音，都必需在錄音室裡真的做出動作，聲音才能達到效果。

他表示，為了完成配音，必須要恥度大開，要能旁若無人的發出一些平常不會發的聲音，讓他直說是高難度的嘗試，「要放下羞恥心，不顧外面有人在看，自己跌自己摔，再發出聲音，才能配出最自然的聲音」。

《100％小狼人》在公佈五堅情擔任中文配音，但因為預告只聽見陳零九和婁峻碩的聲音，讓粉絲頻頻敲碗，想要趕快聽到其他邱鋒澤、黃偉晉及賴晏駒的表現，電影公司特別在3月1日晚上6點30分於西門町的今日秀泰影城開一場《100％小狼人》中文版特別放映場，陳零九和黃偉晉將特別於映後出席，和現場觀眾分享配音趣事。

該場次電影票將於2月05日（五）中午12點於《100％小狼人》官方臉書粉絲團開賣，活動詳情請上《100％小狼人》官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )