高雄市議員高閔琳罷免第二階段連署書補件，罷琳團體發起人陳清茂與夥伴9日到高雄市選委會遞交9533份連署書。同時，陳清茂更痛批高閔琳是政黨培養出的民意代表，而非人民的民意代表，而他更針對高閔琳表示會直球對決的說法開嗆，指哪有要人民和他一起面對罷免的？

《中天新聞》報導，陳清茂表示，他們是在2月1日接到中選會公文，而法律規定20必須補件5485張，要在這的短的時間內完成5000多份，對他來講是不可能的任務，在經過文書處理，先行剔除無法辨識的1386份連署書後，「今天送來選委會總共9483份，很巧的數字，叫9483啦，如果少3張，就是94罷琳」。

陳清茂批評高閔琳，身為議員，但對人民的用詞卻很輕浮，並指以前的高閔琳，和現在的高閔琳，是真的完全不同，「妳是政黨培養出來的民意代表，不是人民的民意代表，妳過去輕聲細語說自己是岡山的女兒，今天清茂要跟你說，我是彌陀的兒子，我是一個小老百姓，背後沒有任何資源，沒任何色彩，只有人民跟我站在一起」。

針對高閔琳日前表示，若自己的罷免案也走進第三階段的正式投票，將會跟黃捷一樣，正面對決、爭取市民朋友們的認同，陳清茂則忍不住直言，「人家說一人一家代，公媽隨人拜，哪有叫人民跟你一起面對的？所以高議員，不要直球對決」。

至於高閔琳說，鳳山是報復性罷免；岡山叫娛樂性罷免，陳清茂以罷琳總部發言人的身分指出，「我們都同意，依妳的意思，娛樂性罷免，輕鬆罷，過兩天就過年了，繼續跑妳的行程，中選會也拜託，就等中選會了，其他我都不煩惱」。

【整點精華】20210209 高閔琳罷免提案 第二階段補送件完成

(中時新聞網)