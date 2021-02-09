「哎呀！」正在散步的陳先生突然摀住胸口。「你怎麼了？」陳太太憂心地問。

「有點胸悶，心臟突然跳很快。最近偶而會這樣，應該休息一下就會好…」話還沒說完，陳先生便感到頭暈、眼睛黑曚。

看到先生坐倒在地，陳太太嚇壞了，連忙打電話求救。

●忽然心悸、頭暈、胸悶，不能輕忽

正常時候心臟會持續不斷地跳動，但是我們通常不會有明顯的感覺。倘若突然感到心臟快速跳動、或跳動不規則，很可能是出現心律不整。有的人會伴隨胸悶、胸痛、頭暈、無力等症狀，嚴重的話還可能會低血壓、肺水腫、休克、昏倒。

高雄榮民總醫院心臟內科江承鴻醫師指出，心律不整有很多種，其中心房顫動是成年人最常見的心律不整。

心房顫動常見症狀。(圖/照護線上提供)

有很多種原因可能導致心房顫動，不過江承鴻醫師直言：「最主要的原因是年紀！到65歲附近，有5%到7%的人患有心房顫動；到75歲的話，則高達10%以上的人有心房顫動，根據統計男性罹患心房顫動的機會比女性高。因為心房顫動可能完全沒有症狀，所以部分患者可能毫不自覺。」

平常有抽菸、酗酒習慣的人較容易出現心房顫動，而肥胖、高血壓、心臟衰竭、心臟瓣膜疾病、甲狀腺機能亢進、睡眠呼吸中止症等問題，也與心房顫動的出現有關。

●心臟胡亂跳，中風跟著來

心房顫動的併發症中，最受到重視的就是腦梗塞，也就是俗稱的中風。

「心房顫動患者發生腦梗塞的風險是一般人的五倍！」江承鴻醫師強調，「因為當心房快速且不規則收縮時，便無法有效率地推動血液前進，流動緩慢、滯留的血液會形成血栓。這些血栓可能隨著心臟搏動進入血液循環，若血栓流向腦部，阻塞腦部血管便會造成腦中風。」

心臟胡亂跳，中風跟著來。(圖/照護線上提供)

心房顫動不但會大幅提高中風的機率，而且因心房顫動導致中風的患者其嚴重度和預後都會比沒有心房顫動的中風患者還要差。

除了腦中風之外，血栓也可能塞住腎臟血管造成腎臟中風、塞住腸子的血管造成腸中風、塞住肢體的血管造成肢體中風。

無論是腦中風、腸中風、肢體中風，皆是可能致命的急症，猝然發作，往往令人措手不及。即使沒有中風，心房顫動也可能漸漸導致心臟衰竭，影響生活品質、增加住院機會及死亡風險。所以千萬不要因為心房顫動只是偶爾發作或沒有症狀就掉以輕心。

●心房顫動該吃什麼藥？

「心房顫動的藥物治療有兩個重點目標，一個是預防腦梗塞中風，另一個是控制症狀。」江承鴻醫師表示，由於每位患者的年齡、體重、及各種身體狀況的不同，腦中風的機率並不一樣，臨床上醫師會用「中風之風險評估量表（CHA2DS2-VASc score）」來評估腦梗塞中風的危險性，得分愈高，代表患者因心房顫動而腦中風的機率愈高。

目前建議得分大於或等於2分時，就要使用口服「抗凝血劑」，讓血液比較不會凝集，降低血栓形成、塞住血管的機會。

心房顫動該吃什麼藥？(圖/照護線上提供)

江承鴻醫師解釋，如果要用藥物控制心房顫動帶來的心悸症狀，醫師會嘗試使用乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、或毛地黃等藥物將心跳速率控制在理想範圍內。

針對陣發性心房顫動的患者，還可以考慮使用改善心臟節律的藥物，讓心臟跳回正常心律。不過，控制心臟節律的藥物可能有些潛在副作用，包括誘發其他心律不整、低血壓、或者心搏過緩等。

●治療心房顫動的微創導管手術

江承鴻醫師說，根據2020年歐洲心臟協會心房顫動的治療指引，針對有症狀的心房顫動患者，無論是陣發性或持續性心房顫動，可以先嘗試以藥物控制心臟節律，也可以直接接受導管心房顫動消融術，另外近期發表在權威性新英格蘭醫學期刊研究文章顯示，若陣發性心房顫動病人第一線接受冷凍球囊消融療法，與第一線接受藥物治療做比較，更能有效控制心房顫動，而副作用則是兩者沒有差異。

針對使用藥物控制但效果不佳的患者，應該考慮接受導管心房顫動消融術。

針對心房顫動合併收縮功能缺損的心臟衰竭病患，如果心臟衰竭的原因是因為心搏過速所導致，則應該接受導管心房顫動消融術，以改善症狀，增進存活率及降低住院的機會。

江承鴻醫師解釋，「導管心房顫動消融術」的原理是減少異常電氣訊號影響心肌收縮，因為心房顫動導因於異常電氣訊號，若能隔絕這些異常電氣訊號，心房就不會紊亂收縮了。

治療心房顫動的手術。(圖/照護線上提供)

研究發現，大部分心房顫動的異常電氣訊號源自於肺靜脈，因此導管心房顫動消融術的目標就是隔離肺靜脈與左心房之間的電氣活動。目前有兩種隔離心房顫動訊號的微創導管手術，一種是傳統的點對點熱能燒灼，另一種是環狀冷凍消融療法。

醫師會從腹股溝處穿入導管，延伸至心臟。傳統熱能燒灼術是利用導管尖端在肺靜脈外圍一點、一點地進行電燒；冷凍球囊消融術是將冷凍消融球囊導管放入肺靜脈中，然後將液態氧化二氮（N2O）灌入球囊中，脹大的球囊便能接觸左心房與肺靜脈交界的組織，利用攝氏零下30到60度之間的低溫冷凍細胞，形成一圈連續性環狀疤痕組織，隔離異常電氣訊號。

●導管心房顫動消融術可改善症狀、減少復發

江承鴻醫師說，採用導管心房顫動消融術來治療心房顫動的效果，通常比藥物治療的效果更為顯著。一般陣發性心房顫動的患者在接受一次導管消融術治療後，就有七成到八成的機會能維持正常的心跳節奏與頻率；經過兩次導管消融術治療後，則有九成機會維持在正常心律。

整體而言，導管消融術能夠顯著降低患者因心血管問題住院的機會，也能降低心臟衰竭患者的死亡率。假使患者發作的時候較年輕，接受導管消融術的效益更大。

江承鴻醫師指出，比較兩種隔絕異常電氣訊號方式的研究發現，以冷凍球囊消融術對比傳統點對點熱能消融術時，兩者出現併發症的機會差不多，約在1%到2%之間，但冷凍球囊消融術的手術時間較短，可在2個小時內完成，而傳統點對點熱能燒灼術則需要4到6個小時才能完成。手術過程中，冷凍球囊消融術的疼痛感較低，熱能消融術的疼痛感較為明顯。

相較於傳統熱能點對點熱能消融術，冷凍球囊消融術可以減少大約三分之一再次接受消融手術的機率，以及降低病患因心血管因素住院的機率。

「曾經有個患者是遠洋漁業的船員，每次出海都要兩、三年後才能回到台灣。他在海上偶爾會突然發作陣發性心房顫動，卻難以就醫，對工作造成極大的困擾，」江承鴻醫師回憶：「他曾經嘗試過藥物治療，但成效不彰。後來經過討論後，決定用冷凍球囊消融術治療，術後症狀就明顯改善，經過一陣子的休息，又重新出海工作了。」

●貼心小提醒

心房顫動發作時可能沒有症狀，也可能自行恢復正常心律，然而心房顫動會大幅增加腦中風機會，也可能因為心肌快速、不規則收縮而漸漸導致心臟衰竭。江承鴻醫師叮嚀，即使沒有症狀，還是建議積極治療，才能減少出現嚴重併發症的機會喔！(編輯梁惠明)

心房顫動愛注意 才能預防腦中風。(影音來源/照護線上提供)

(中時新聞網)