蘆洲某幼兒園49歲邱姓女教師日前因園內4歲學生聯絡簿未簽名，當全班面對女童施暴巴頭、呼巴掌，女童母親1日下午3時，帶著約30名親友與其他受害者家長，前去幼兒園要求園方說明；施暴女老師向被害女童母親道歉，但堅稱「貼文與事實有出入，一切已進入調查」。

據了解，女童母親31日中午張貼近千字的文字在臉書上，控訴蘆洲某幼兒園教師僅因聯絡簿未簽名、學費袋中沒放學費，以及母親向老師反應女兒在園方舉辦的火鍋趴「沒吃到肉」，遭到教師施暴，邱女教師當著全班的面，巴女兒的頭及賞巴掌，施暴老師事後還能開心出遊貼文表示「覺得幸福」。

該貼文一出，引起議論，許多家長紛紛私訊女童母親表示子女過去在幼兒園也曾遭施暴，女童母親在彙整眾多家長意見之後，決定號召被害者家屬與親友，1日下午齊聚幼兒園前，要求園方給出交代。

園長出面時表示，該名女老師在施暴當晚便感到內疚，也有提出口頭辭呈；而該名施暴女老師下午4時許，親自現身幼兒園，在園長、其他女老師陪伴下，多次向家長鞠躬道歉，但她也進一步表示，貼文與事實有出入，一切已進入調查。

(中時 )