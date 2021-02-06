花蓮一名在網咖工作的吳姓男子，利用工作場合，與多名未成年少年發生性關係，其中一名受害者更被性侵高達28次，吳男還錄下侵犯過程，事後觀賞回味，直到一名少年受不了被侵犯，向家長哭訴並報警，吳男的變態癖好終於曝光。

根據判決書，吳男在網咖擔任店員，2018年開始，用200至500元等現金，誘騙未滿18歲的少年發生關係，同年10月，吳男用500元誘騙未滿14歲的小康（化名）發生性行為，不過當他親吻小康、伸手愛撫時，小康突反悔表示不要繼續，吳男才作罷。

之後吳男認識另一位少年小華（化名），期間付200元、還有300元，要求小華肛交，甚至將過程錄下來助性。不只小康還有小華，吳男也與未滿14歲的小白（化名）交往，半年內發生28次性關係，地點包括吳男租屋處、KTV包廂廁所，事後都會給小白500元。

直到小白受不了，向家人坦承，母親趕緊報警，警方也在吳男租屋處，找到眼罩、潤滑劑、壯陽藥、還有性愛影片等證物。針對控訴，吳男對犯行坦承不諱，花蓮地院審理此案，審酌吳男行為導致3名男童身心受創，考量坦承犯行，且未使用暴力脅迫，最後判處5年有期徒刑，可上訴。

(中時新聞網)