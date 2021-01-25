倫元投顧分析師陳學進表示，台股25日開低下殺拉回，終場下跌72.49點作收，跌幅0.45％，收在15,946.54點；櫃買指數則表現相對強勢，終場上漲0.23點，漲幅0.12％，收在188.03點；三大法人進出方面，外資續賣209.76億元，投信續買41.46億元，自營商續買13.86億元，惟外資法人於台指期賣超1,572口多單，累計淨空單部位為29,123口，心態呈現謹慎中性偏多不變。

台股市目前受兩大利空侵擾，第一，英特爾（intel）新任執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，至2023年前大部份晶片仍將自行生產，外資法人反手調節台積電，造成其股價下殺拉回，連帶加權指數連二日下挫，跌破「萬六」關卡。不過，在資金蹺蹺板效應下，櫃買指數卻不跌反漲。

第二，部立桃園醫院群聚感染效應，擴大居家隔離人數至5千人，使市場投資人不安。不過，也因疫情持續延燒，使防疫概念股恆大、康那香、美德醫療-DR、毛寶，及遠距商機的圓剛、圓展、聰泰、廣寰科等，上演反彈走勢。

台股目前累計漲幅已大，加權指數於短線確實有震盪整理之必要，因此，部分漲多股紛紛重挫下殺。惟在長多架構不變下，震盪的目的為清洗浮額、降低成本。在經濟、產業、資金及籌碼面均相對有利下，台股後市行情仍不看淡。

個股方面，本周納入投資組合的家登，獨家掌握極紫外光光罩盒大商機，今年出貨倍增可期，配合趨勢走多向上、法人大戶偏多心態不變下，預期後市仍有續漲機會可期。

選股方面，雖防疫概念股短線上可望有作價反彈機會，惟預計多方主軸仍將圍繞於台積電大聯盟、鴻家軍、5G、電動車、遠距商機及綠能等概念股，投資人可維持「低接不追高」操作策略不變。

(工商 )