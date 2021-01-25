川普卸任搭乘空軍一號專機離開

CNN白宮記者阿科斯達（Jim Acosta）說，前總統川普在任的最後時刻既悲傷，又孤獨。

據CNN新聞網24日報導，他20日早在登上「空軍一號」（Air Force One）總統專機，揮別華府前，在馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）與約200人告別。

而據和他一同搭機的阿科斯達說，眼前的景象淒涼而可悲。「在他擔任總統的整個期間，」他說，「我從沒見過他這麼孤獨」。

阿科斯達指出，要是川普沒煽動鐵粉1月6日的國會暴動，企圖翻轉大選，或許會有截然不同的結果。他說，經過暴動後，川普喪失了許多支持者對他的信賴。

阿科斯達說，川普費了4、5年建立的一切，最後似乎毀於一旦。鐵粉國會暴動後，川普被推特停權，除了公開錄影，還有最後在安德魯聯合基地和支持者告別外，他幾乎都沒公開露面。這段期間川普異常沉默，而對這數十年來都是鎂光燈焦點的他來說，實在太不尋常。

在白宮外，以往緊盯川普不放的媒體幾乎都消失了。這位白宮前主人未來將定居佛州棕櫚灘海湖莊園（Mar-a-Lago），但包括曾經挺川的福斯（Fox）新聞等在內的各大媒體，都沒派記者駐當地，準備繼續報導他。

然而，阿科斯達認為，川普的沉默是暫時的。他指出，那些民粹主義分子當初把川普送進白宮，未來還可能再起。然而，川普最後在任時民意支持度創新低紀錄，或許無法再領導大型政黨，重新入主白宮。

(中時新聞網)