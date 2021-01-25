嘉義地檢署檢察長繆卓然（中）探視殉職警察李承翰的母親張秀珍。（嘉義地檢署提供）

殉職鐵路警察李承翰的案件，二審預定2月間宣判，嘉義地檢署啟動春節關懷犯罪被害人及其家屬，檢察長繆卓然日前慰問李承翰的母親張秀珍，李母仍心繫案件的進展，也特地摘了自家種的水果請大家品嘗。

李承翰在台鐵車廂執勤時被鄭姓嫌犯刺殺殉職，2020年一審宣判鄭嫌無罪，引起各界嘩然，李承翰的父親李增文更因此抑鬱而終，檢方上訴台南高分院二審，日前辯結，檢方建請判鄭嫌無期徒刑，此案預定2月24日宣判。

檢察長繆卓然、主任檢察官蔡英俊偕犯罪被害人保護協會嘉義分會人員多次探視李母，本月20日再到李家，關懷李母。

繆卓然表示，李母對鄭嫌的精神鑑定結果仍有情緒反應，他說明醫師是就其專業認知做陳述，法官也有專業判斷，請她放寬心，李母的女兒及女婿假日會回家陪伴，李承翰的同學及同事也常去探望、陪她聊天。

蔡英俊說，當天李母帶大家參觀她自種的菜園，還提及李父生前為了家人能四季都有時令新鮮水果可以吃，種了多品項水果，有芒果、芭樂、仙桃等，她還採了多顆仙桃請大家品嘗

。

嘉檢表示，本月30、31日將舉辦春節關懷活動，2天1夜，遊覽南投縣鳳凰谷、父子斷崖等景點，帶大家親近大自然，目前有49個家庭報名，平時也會贈送營養品及生活物資給有需求、重傷案的關懷對象，還有心理輔導。

(中時 )