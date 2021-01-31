高市近3年交通死亡532人，阿蓮天聖宮超渡亡靈。（柯宗緯翻攝）

高市近3年交通死亡532人，阿蓮天聖宮超渡亡靈。（柯宗緯翻攝）

高市近3年交通死亡532人，阿蓮天聖宮超渡亡靈。（柯宗緯翻攝）

據交通部道路交通安全督導委員會統計，高市自107年至109年間近3年來，交通事故死亡人數532人。為祈求，市境道路平安，高雄阿蓮天聖宮27日起一連五天「靈寶慈悲超渡大法會」，超渡往生者亡靈。

法會邀請大崗山超峰寺住持天地法師，與仁武通法寺住持煌智法師，共同主法誦經持咒，讓往生亡靈聽經聞法離苦得樂，警政署副署長李永癸，與高雄市警察局長黃明昭，以及協辦此次法會的，高雄市警局交通警察大隊大隊長陳文耀也都到場。

該法會希望藉由各方諸佛菩薩、法師頌經持咒佛力加持，超渡孤魂亡靈及十方法界眾生能往生淨土，兩名主法法師，也在27日當天，帶領人員，分走兩條路線，至高雄市區灑淨。

地方人士表示，主辦此次超渡法會的阿蓮天聖宮於108年3月落成，是由企業家徐清榮董事長，和一群虔誠信眾，在阿蓮區大崗山下合力興建，主祀天上聖母媽祖，並熱心公益，時時主動關懷弱勢族群、老人家，並結合警力發送民生物資，讓更多人受到照顧，此次透過法會超渡因交通事故身亡亡者，希望能淨化磁場，減少往後事故的發生。

(中時 )