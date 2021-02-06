好萊塢資深男星克里斯多夫普魯瑪（Christopher Plummer），曾以《新手人生》獲得奧斯卡最佳男配角，成為最老的奧斯卡演員獎項得獎者與提名者，不過在美國時間周五於康乃狄克州的住處逝世，享耆壽91歲。

克里斯多夫普魯瑪高中就參與戲劇表演，因緣際會進入美國演藝圈後，演出電視劇與舞台劇嶄露頭角，接著轉往電影圈發展，而和和茱莉安德魯斯合演的《真善美》，讓他打開知名度揚名國際，雖然戲劇邀約不斷，演技也備受肯定，不過始終未被奧斯卡注意而獲提名，直到80歲時才憑著《為愛啟程》首度獲得奧斯卡提名，入圍最佳男配角獎，接著在82歲以《新手人生》贏得第84屆奧斯卡最佳男配角，88歲高齡更以《金錢世界》入圍最佳男配角獎，締造最年長入圍男配角的紀錄。

值得一提的，《金錢世界》原定男演員凱文史貝西在開拍前涉嫌性騷擾案，慘遭導演火速開除換角，克里斯多夫在開拍前3天才獲通知取代該角色，雖然戲份僅拍攝9天就完成，但仍入圍奧斯卡最佳男配角，足以見得演技已到爐火純青的境界，堪稱好萊塢的奇蹟。

不過克里斯多夫普拉瑪於美國時間5日，在結褵53年的妻子伊蓮泰勒陪伴下，於康乃狄克州的家中走完人生最後一程，享耆壽91歲，經紀人也發表聲明證實死訊，讓不少影迷錯愕傷心，而曾與他合演《真善美》的女星茱莉安德魯斯也發文悼念：「痛失一位摯友」。

(中時新聞網)