屏東海生館繼「海藻森林」被選為全台十大網美景點後，今年推出全新打卡點「色水廊道」。（謝佳潾攝）

屏東海生館繼「海藻森林」被選為全台十大網美景點後，今年推出全新打卡點「色水廊道」。（謝佳潾攝）

屏東海生館繼「海藻森林」獲選為全台十大網美景點後，今年推出全新打卡點「色水廊道」，是集結7種不同鮮豔色系的海洋生物，搭配長達34公尺波光粼粼的繽紛主展區而成，就為讓遊客拍照打卡一秒變網美，展現專屬的真我本色。

屏東海生館指出，遊客對於海洋生物的印象總是帶著繽紛色彩，卻少有機會仔細觀察牠們，因此今年首發現場展示活動特別企畫「海洋本色」，將展出7種不同色系的海洋生物，並依照不同生物特性創造7種海洋代表色票。

7種海洋代表色票有俗稱火焰貝的「電光紅」、身著「麒麟綠」的變色連鰭䲗、雄性專屬粉色系的「紳士粉」側帶擬花鮨、瞬息萬變體色「百變灰」的呆萌烏賊寶寶、仿若皇室禁衛軍般保護唯一女王的「皇家橘」小丑魚等。

而為讓大家體驗海洋世界的繽紛色彩，海生館還特別打造全新網美打卡點、長達34公尺的「色水廊道」，在波光粼粼的大面海洋彩色牆映照下，遊客可循著層層色階慢慢了解海洋生物多姿多彩背後的不同意義，同時也能找到自己的專屬代表色，並在這片牆面下拍出夢幻美照。

此外，海生館還規畫「海洋彩繪牆」，大小朋友可以拿起現場準備的SKB水洗彩色筆，恣意揮灑每一個想像，畫上每一道專屬的海洋本色，同時還有集點活動、海洋卡辦卡優惠等，讓遊客將海洋本色直接帶回家。

(中時 )