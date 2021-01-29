中華網龍旗下經典線上遊戲《中華英雄Online》宣布將於2月4推出最新版本《中華英雄Online英雄無敵》，加入全新英雄卡牌系統及多項功能，並針對升級效率及職業平衡調整優化，2月1日起預先開放玩家至官網下載遊戲主程式、帳號申請，邀請玩家與昔日戰友一起重返唐人街，再現英雄傳奇！

遊戲製作團隊表示，這次《中華英雄Online英雄無敵》將帶來歷代最豐富的遊戲內容，其中最特別的就是全新的卡片系統，為遊戲人物打造專屬的精美卡片，讓玩家可以收藏自己喜愛的英雄角色。新版本中除了保留《中華英雄Online》經典內容，並全面調整升級效率及職業平衡，未來還會持續加入更多全新玩法，帶給玩家更好的遊戲體驗，延續你我的熱血回憶。

經典玩法回顧 五大特色門派、動態劇情副本呈現著名事件

《中華英雄Online》的遊戲時空背景為1930年代，特色之一為融入現代化武器「槍械」，讓玩家可體驗雙槍攻擊的快感，還有像「腿功」等新穎特別的武學，可施展飛踢攻擊等不同的戰鬥選擇，並結合街機闖關的連招概念，運用三種組合鍵打出連段的戰鬥攻擊。而武器也有主副之分，善用不同武學，使戰鬥更富變化，再搭配動態戰鬥系統，達到邊打邊走的效果。

遊戲內共有五大門派，玩家可依照自己喜好加入，包括正氣凜然的「中華樓」、詭譎邪氣的「地獄門」、黑幫味十足的「黑龍會」勢力、龍虎門及神掌門等，各個門派也擁有不同職業，像是中華樓「劍聖」與「武宗」、地獄門「毒宗」與「血族」、黑龍會「刀皇」與「槍神」、龍虎門「棍王」與「腿霸」、神掌門「劍仙」與「影俠」。

為讓玩家更融入《中華英雄Online》世界，遊戲也以電影般的動態劇情副本，來呈現各角色的著名經典事件，玩家可與知名人物一起互動冒險，像是協助華英雄抵禦外敵爭取時間，或是將原漫畫中華英雄與無敵的精彩對決橋段設計成動畫，隨機在遭遇機關或BOSS出場前播放，讓玩家有如欣賞電影般，增添遊戲臨場感。

現代武學之巔

全新英雄卡片系統即將上線

此次全新版本將會加入英雄卡片系統，玩家可通過不同途徑獲得精美的角色卡片，每張卡片都擁有不同的能力加成，還能同時收集多種卡片進行組合來得到額外能力加成，像是華英雄搭配無敵，將可獲得英雄無敵組合。2月改版推出後，也會透過活動免費贈送華英雄、無敵兩位中華英雄的精美卡片！

全新卡片系統即將上線

除了上述新玩法之外，未來還會陸續開放「無盡踢館」、「封魔之巔二」、「英雄之靈」等多項新功能，讓《中華英雄Online英雄無敵》成為一個充滿情懷又帶點新鮮感的新傳奇。

陸續開放新功能「無盡踢館」

Facebook粉絲專頁讚好活動開跑！

為慶祝《中華英雄Online英雄無敵》即將開啟新篇章，官方也特別推出Facebook粉絲專頁讚好活動，只要官方粉絲專頁按讚數達指定條件，就有機會獲得「無敵神獸外型」、「英雄祝福丹」、「龍騰虎躍丹」、「華英雄神獸外型」等豐富好禮！

Facebook粉絲專頁讚好活動開跑！

(科技)