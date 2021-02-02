中廣董事長趙少康宣布重返國民黨，並在1日親自出面說明，表示會挺身而出是因高雄市前市長韓國瑜多次勸說，認為他可以救國民黨、救台灣。對此，連民進黨立委林濁水表示，趙少康稱「趙韓結盟」只是英雄所見略同，令人嚇了一跳，他並指出，義和團確實是問題，但韓粉是不是也算義和團？

林濁水今(2日)在臉書上表示，先前國民黨內總統初選時，趙少康展現出知識藍的色彩，當時知識藍和韓國瑜民粹草包調性格格不入，韓趙兩人電視同台，對比鮮明。他還指出，對於當時許多知識藍稱韓國瑜會害死國民黨，而2020年大選證明知識藍果然有知識。

針對趙少康說「趙韓結盟」只是英雄所見略同，林濁水直言，「大大令人嚇一跳」，並反問「同在那裡？」，是韓從草包藍蛻變成知識藍？還是趙昨非而今是？還是其他什麼原因？還是只因「再這樣下去國家完了」，27年前選市長的孤臣孽子悲情大大復興？

至於趙少康表示，要消滅「台灣義和團」，林濁水坦言，台灣義和團的確是大問題，但他認為，韓粉是不是也算「台灣義和團」？要不要鬥一鬥，把他們「消滅」？同時，林水濁也質疑，趙少康說要鬥爭亂臣賊子、牛鬼蛇神，但會不會越鬥，反而牛鬼蛇越四處亂走？

網友們也留言回應，「現在應該是多數希望穩定，才能穩定發展。報復式鬥爭是在內耗」、「藍綠都有義和團！而全台灣知識分子幾乎全面噤聲」、「執政者在胡搞瞎搞你們不管，專門在監督在野的政黨，真的很奇怪」、「一個趙少康讓您半夜睡不著覺發文」。

趙少康2019挺郭台銘時很展現知識藍的色彩。當時知識藍和韓國瑜民粹草包調性格格不入，韓趙兩人電視同台，對比鮮明。 當時許多知識藍一口咬定草包藍會害死國民黨，2020大選證明知識藍果然有知識。 如今趙少康辯解「趙韓結盟」只是英雄所見略同。大大... 由林濁水發佈於 2021年2月1日 星期一

(中時新聞網)