趙少康選總統喊藍綠和解 董智森憂「與虎謀皮」

趙少康今（8）日宣布將爭取代表國民黨參選2024年總統大選，希望整合在野、推藍綠和解，對此資深媒體人董智森接受《中時新聞網》訪談表示，過去趙少康創立新黨時，曾經和施明德帶領的民進黨，在立法院喝咖啡商談合作事宜，當時兩黨能有這樣的胸懷令人動容，但現在執政的民進黨窮凶極惡，進口萊豬犧牲台灣人民的權利，而且到處政治酬庸搶官分贓，這樣貪婪的政黨，如果國民黨要與虎謀皮跟他們談和解，恐怕會讓藍軍的支持者失望。

「英雄要創造時勢，時勢也要創造英雄」，董智森說，趙少康率直敢言，事隔二十多年重返政壇，就好像當初韓國瑜給社會大眾新鮮的態勢，不過他認為，趙少康應該循序漸進一步一步來，最近才剛回復黨籍獲得參選黨主席的門票，要先極力呈現自己壯大國民黨的計畫爭取支持，未來若有機會變成黨主席，還要團結黨內的群雄，讓大家願意和他站在一起推翻民進黨。

趙少康重回國民黨並表態競選黨主席，也獲前高雄市長韓國瑜力挺，被外界認為是「韓趙聯盟」，董智森指出，在野黨最多只能有一個領袖，韓國瑜應該避其鋒芒，因為他是一個被媒體網路高度醜化的人，他也提到，過去國民黨有很多領袖都被高度醜化，包括吳敦義，認為民眾對他們都已有既定印象，如果這些人再站出來，可能會對黨產生負面的影響。

(中時新聞網)