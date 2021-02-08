中廣董事長趙少康2月初宣布回歸國民黨，透露是韓國瑜希望他能爭取國民黨主席，帶領國民黨改革，8日他更宣布要參選2024年總統大選，將積極推動兩岸和平、藍綠和解，有命理師為趙少康占卜後驚呼，「有很大的機會當選。」

趙少康8日接受媒體專訪時，宣布將爭取代表國民黨參選2024總統大選，投下政壇震撼彈。根據《ETtoday新聞雲》報導，命理鳥卦算命師王馨怡8日以易經龜卦為趙少康抽籤，得到結果為「豫卦」，看到結果，她不禁直呼趙少康是真的會選，也預言當選機會很高。

王馨怡指出，豫卦與謙卦是相綜、一對對卦，「是繼同人，大有而為，會有國家經動亂之後，重整秩序，國君重新富有天下，而開始重新尋找長治久安之道」，王馨怡相信趙少康會帶來新氣象、新力量但她也建議趙少康，「要謙卑自牧，然後則以豫樂，來陶養心性」。

王馨怡還指出，「這一卦也可以稱雷震為春，有春臨大地之象，大地鼓舞，萬物繁茂，他就以古人之風，崇陽道德（導正觀念）」。

王馨怡看到結果也給予肯定，「趙先生對國家需要什麼方向都很清楚，我也相信若是他出來選，台灣人民更有一股新氣象新力量」，外加現在政治缺少什麼，趙少康都很明瞭，認為國家很需要這種人才。

(中時新聞網)