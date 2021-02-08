中廣董事長趙少康在2月初宣布回歸國民黨，透露是前高雄市長韓國瑜希望他能爭取國民黨主席，帶領黨務改革。對於2022、2024大選，趙少康今（8）日宣布將參選2024年總統大選，將積極推動兩岸和平、藍綠和解。對此，資深媒體人周玉蔻開酸，一星期後變爭總統，再一周要選宇宙之王嗎？
趙少康月初宣布將回歸國民黨時，就曾表示，會站出來是因韓國瑜多次勸說，加上自己對於臺灣現狀也很憂心，需要有人登高一呼，鬥鬥亂臣賊子、牛鬼蛇神，揭穿民進黨的謊言，更強調，現在台灣政治的局面很像慈禧太后掌控、控制義和團，把理性的聲音都消滅，他有感認為，這樣下去會亡國。「如果他們都做得很好，我幹嘛要出來」。
對於趙少康表態參選2024大選一事，周玉蔻8日在臉書連發2則評論表示，「聽說老趙今天宣布參選2024，這是那招？轉移戰犯說嗎？或是面對本土派防新黨奪權、孤注一擲攻防戰？」
周玉蔻認為，「趙少康太好笑了，要選總統當然不能當黨主席，上周一才要爭主席，一星期後變爭總統！再一周要選宇宙之王嗎？這種翻雲覆雨的行徑，根本頭腦老化老年人典型症狀，國民黨不被老趙玩到掛，也很難吧」。
最後，周玉蔻強調，自己支持他2024如果沒有得到國民黨提名，就「違紀參選」，並希望他為國為民，要衝到底。
(中時新聞網)
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