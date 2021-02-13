中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，8日更宣布將直攻2024年總統大位，再為政壇投下震撼彈。港媒評論認為，從趙的模稜兩可且不與國民黨現任黨主席撕破臉的態度來看，爭取黨內大咖支持與團結，是趙眼前最重要的事；評論直言，只選黨主席或「二合一」既選黨主席又選2024年總統，趙心裡應已有答案。

趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

香港媒體《中評社》日前評論指出，趙少康的積極表態展現了強烈的企圖心，但8日媒體問他黨主席與總統是否「二選一」？趙立刻否認，坦言無論他會不會選黨主席，他都一定會爭取黨內2024年總統大選提名；不僅如此，趙更埋下伏筆，稱若江啟臣很想選也做得還不錯，「他（指江）繼續幹就好」。

評論分析，趙少康的態度顯示了黨主席並非他的絕對選項，他是志在2024總統大位，但他之所以沒把話說死，因為他也害怕自己又選總統又選黨主席，「整碗捧去」的結果，會不會對他2024年爭取大位不利，畢竟前主席吳敦義殷鑑不遠，若最後鬧到黨內分裂，甚至導致選情兵敗如山倒，自己將成敗選首要戰犯；何況，2022年九合一選舉近在眼前，身為黨主席是必須要扛責的，一旦2022年選不好，2024年難保不會跟著「沒了」。

趙少康受訪時坦言：「從政的人都知道，選票是尋求愈多支持愈好。」評論認為，趙自己心底也知道，「知識藍加韓粉」雖能形成一股大勢力，但恐怕還不足以贏得2024年總統大選，因此必須想辦法爭取黨內其他支持。江啟臣目前分量不足以披藍袍出征2024總統大選，但江48歲正值青壯世代，來日方長未來前途可期，因此雙方雖連日叫陣卻都保留轉圜空間，都沒有把話說死，顯見有著「各取所需」的默契；如趙完成「趙韓江結盟」，下一步就是爭取新北市前市長朱立倫與前立法院長王金平等人的支持，以「團結」國民黨。

至於趙少康到底會不會「二合一」既選黨主席又選總統？評論則意有所指道：「可能他心裡已有答案。」

(中時新聞網)