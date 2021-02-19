天后那英53歲有34年在演藝圈闖蕩，演唱表演實力早已獲得無數獎項肯定，近年更屢屢被邀請擔綱歌唱節目評審或導師，但最近她卻在節目《乘風破浪的姐姐》第二季轉換身份，改當參賽者求突破；不久前那英才因舞蹈實力跟不上落淚，沒想到表演舞台有狀況，讓她再度當眾氣哭，但網友反應一面倒，紛紛讚嘆「太有責任心」。
《乘風破浪的姐姐》第二季開播後，每集都有各種精彩話題，光是張柏芝、那英和容祖兒等等是參賽者，就讓網友期待不已；其中那英上一期壓力大到落淚，就掀起熱烈討論，最新一期節目擔任隊長的那英和組員因為舞台設計有分歧，在討論時委屈地哭出來，讓現場眾女星都很慌張，紛紛上前安慰。
那英出道34年，超過一半人生的時間都在表演中渡過，變成練習生、參賽者讓她更想有自我突破，先前她也透露，喜歡節目中挑戰的感覺；不過，這次那英擔任小組隊長，和組員為了舞台設計有不同意見，溝通就有問題，所幸在好好溝通後，表演舞台效果很好。
網友們看到那英又哭了，反應一面倒敬佩她的態度，紛紛讚嘆「邊哭邊跺腳，我怎麼這麼想笑，有小時候做數學題做不出來被自己氣哭的感覺」、「很心疼，那姊對自己從來都是高要求」、「那英當隊長很負責啊」、「看得出來她為了舞台更完美做了很大的努力啊，把自己氣哭很可愛啊」。
(中時新聞網)
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