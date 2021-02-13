【政新鮮】韓趙盟有盤算 龍介仙曝佈局

2022年地方選舉將至，國民黨內最有可能出馬角逐台北市長的人選，立委蔣萬安呼聲最高，面對外界的點名，蔣萬安始終沒有正面回應，但在日前的政論節目上，蔣最終鬆口表示「該是我要扛的責任，我不會迴避」。

蔣萬安昨（12日）大年初一參加政論節目《新聞面對面》，和來賓一起討論牛年台灣的政治局勢。主持人謝震武表示，新年過後，所有目光焦點將是藍綠兩黨要如何布局2022地方大選，接著，謝震武轉向蔣萬安，單刀直入問「萬安，你會選嗎？這個問題會不是會直接點」？

面對謝震武來勢洶洶的提問，蔣萬安僅低調表示，要先把立委工作做好，才能回應選民對他的期待，對於是否參選北市長議題仍不鬆口回應。當然，謝震武不會就此放棄，再進一步逼問，「那你同不同意，台北市這一仗對國民黨非常重要」？對此，蔣萬安直言，「的確非常重要」，因為台北市是指標性的城市，在2022年扮演非常重要的角色，因此國民黨更要團結合作，找出勝選機率最高的合適候選人。

對於蔣萬安始終不鬆口明確表態參選，謝震武最終改以迂迴方式問道，「如果國民黨就是要拱你，你最後會不得不當仁不讓嗎」？蔣萬安這次明白表示「該是我要扛的責任，我不會迴避」，聽到蔣萬安的回覆，謝震武點點頭笑言，「ok，有答案了」。

(中時新聞網)