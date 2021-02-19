前總統馬英九大年初六（2月17日）因「三中案」出庭。前高雄市長韓國瑜18日晚上在臉書貼文，痛批民進黨以惡劣手段進行政治追殺。韓團隊前市長室機要李昶志表示，韓國瑜發文是為喚醒知識藍對馬英九的關注，他猜測馬韓兩人已通過電話。

李昶志接受香港媒體《中評社》專訪時表示，韓國瑜認為馬英九不應該被這樣被對待、糟蹋，因此呼籲黨內同志應該表態力挺，不能讓馬英九一人孤軍奮戰。

李昶志指出，要不是台北市議員羅智強在臉書貼文，可能大家仍不知道馬英九在短短5年內，已遭受民進黨誇張的用300案政治追殺。對於綠營查水表、政治追殺等，韓國瑜一路走來相信最能感同身受。民進黨當初對韓國瑜無情的追殺、抹黑、抹紅等打壓，支持者有目共睹。沒有人能比韓國瑜受到民進黨的打壓，更有感受了。韓國瑜18日深夜聲援馬英九，除了感同身受之外，也是韓個人義氣的表現。

李昶志認為，韓國瑜發文喚醒知識藍對馬英九的關注，他猜測依馬英九的個人習慣，馬、韓兩人今日應已通過電話，甚至會跟韓國瑜說「聲援他收到了」。

李昶志認為，韓國瑜力挺馬英九，不是為收編知識藍，應該只是單純的時機巧合。與其稱「收編」，倒不如說韓想「喚起知識藍的重視」，如果大家再不關心、再不團結、再不投票，恐怕以後連投票的機會都沒有。

(中時新聞網)