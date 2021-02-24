王金平今和郭台銘合體前往土城順聖宮參拜。（許哲瑗攝）

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國民黨主席之爭及2024總統大選卡位戰開跑，外界解讀「韓趙結盟」有望讓前高雄市長韓國瑜再次出征2024總統大選；對此前立法院長王金平今前往土城順聖宮參拜時受訪表示，這他也不清楚，韓國瑜選不選誰也不知道，只有他自己知道，「搞不好他自己也不知道，要等到國民黨提名才知道。」

王金平今和郭台銘合體前往土城順聖宮參拜，順聖宮主委盧嘉辰、新北市議員林金結、前立法委員參選人李縉穎陪同出席；值得一提的是，2019年國民黨總統初選前、郭台銘宣布參選後，曾邀請剛退出黨內初選的王金平一同到順聖宮參拜、交換意見，承諾在關公精神下「兄弟登山、各自努力」，時隔2年兩人再次合體，備受關注。

國民黨主席選戰開打，包括現任黨主席江啟臣、資深媒體人趙少康、前高雄市長韓國瑜都有意參選；王金平說，樂見很多人都有意參與黨的運作，大家的共同期待就是國民黨能夠重新獲得執政機會，他不太了解韓國瑜，也非常感謝趙少康勇於參與，不論總統的提名也好、黨主席也好，一切都會是在黨的規則、運作下進行，「現在沒有說要支持誰，會視情勢有什麼變化，等到登記以後再來說。」

王金平也透露，過年期間台北市長柯文哲、趙少康都有來拜會他，談了很久，至於是否是來請益2024，他們什麼都談、無所不談，江啟臣年前年後也常來談，討論黨內和國家的局勢，「倒是韓國瑜市長還沒來談過」。

媒體追問，未來是否有機會由韓國瑜出來選總統？王金平說，這他也不清楚，韓國瑜選不選誰也不知道，只有他自己知道，搞不好他自己也不知道，要等到國民黨提名才知道。

至於是否有可能王金平自己出來選？王金平說，他常常和秘書長李乾隆討論黨務，江啟臣也常來，「我能夠藉此表達我的看法、等同是另一方面的支持。」

(中時 )