國民黨舉辦「願景台灣─活不起的未來」論壇，黨主席江啟臣與民眾黨主席柯文哲首度同台。雖然主辦方在流程安排盡力降低「藍白合作」的政治味，希望論壇回歸「社會對話」定位，不過越是刻意，政治味越濃，尤其柯、江各自出招接招，宣稱討論世代正義的論壇，終於無可避免成了算計政治利益的政壇。

國民黨安排這場論壇，邀柯文哲與江啟臣同台，自消息曝光後就引起黨內反彈，原因除了藍營內部許多人對柯善變機巧的政治性格極不信任，甚至為其所害，更重要原因是民眾黨積極向藍營「滲透」，大挖國民黨牆腳，因此藍營內部紛指江此舉是引狼入室、請鬼拿藥單。

主導此事的江啟臣，對外以檢討「智庫幕僚作業」，要淡化「未內部先溝通招致反彈」的爭議，更連日媒體、社群操作，強調「論壇只是議題合作，無涉選舉合作」、「不會因為議題合作，選舉就不競爭」。今天的流程安排，除安排兩人先後進場，更刻意避免兩人單獨同框面對鏡頭，柯文哲連休息室都沒進去，到場就上舞台，且提前半小時離開；主持人也以「柯市長」、「江啟臣委員」稱呼兩人，不稱兩人「黨主席」，就是要降低「藍白合」的政黨色彩。

但既是政治人物，一旦論壇同台，如何避開政治較勁？因此，雖然國民黨刻意避免「江柯互動」，江在柯說明時，幾乎都只埋首筆記，有如「馬英九2.0版」，未分心特別關注柯，但柯仍不時看江，甚至在發表意見時主動cue江，要江以最大在野黨身分注意「屯房稅等立法問題」，而後江則回敬「公宅、社宅無法解決居住正義」、「行政部門要效率」，終究免不了言詞交鋒。

尤其，在國民黨不希望兩人有太多互動，一開始也未安排兩人握手，柯要離開前，就「很禮貌地」在大批媒體前向江伸出「友誼之手」，江只好回握。「人前緊握手」的場面，果然很吸引媒體，但不知兩黨接下來是否會有「人後下毒手」，就待時間驗證了。

(中時 )