民眾黨立委蔡壁如今日受訪表示，有關立院新會期的召委選舉，近期黨內將會討論研議，但有鑑於現實上召委還是以藍綠兩大黨立委出線可能性大，因此在囤房稅議題上，只要是願意支持居住正義，都有機會跨黨派合作。

立院新會期即將開始，有關居住正義部分，民眾黨及時力分別在去年3月、5月就提出囤房稅修法，望遏止房價炒作，但至今仍在財委會一讀待審。而曾銘宗已在上月26日提出囤房稅法案，而民進黨至今仍無相關提案。

由於排案審查權力是在各委員會的召委手上，因此囤房稅能否進入實質討論，需視乎新會期的召委人選而定。上會期財委會召委分別是民進黨立委吳秉叡及國民黨立委曾銘宗。

在囤房稅部分，民眾黨及時力都主張應採累計差別稅率，也就是持有房屋越多，稅率越高，民眾黨版為「持有2戶以上即採累計差別稅率，最高6戶以上者課稅3.6％至4.8％」，時力版為「非單一自住戶者即採累計差別稅率，最高10戶以上者課稅6％至10％」，曾銘宗版為「住家用房屋若非房屋所有權人自住戶，一律課稅1.5％至5％」。

至於民進黨部分，內政部次長花敬群去年5月曾在臉書發文表示「囤房稅是無效且無理的錯誤建議」，今年1月還發文批評「時力蟑螂有夠髒」，遭影射的時力立委邱顯智則回應「過去的花教授說房地產不是產業火車頭，當了官以後，房地產又變成產業火車頭」，如果覺得囤房稅不能解決問題，那可以公開討論。

蔡壁如指出，在居住正義議題上，過去也曾跨黨派和邱顯智、民進黨立委江永昌等人討論。然而，民眾關注的囤房稅，卻躺在財委會待審整整快一年。

立院新會期將會重新分配立委所屬委員會，預計本周或下周確定，之後再由各委員會立委投票選出2席召委。而民眾黨有5席立委，不見得篤定會抽到財委會。但上會期在財委會的蔡壁如說，召委選舉是否要跨黨派合作，黨團內部會再討論，就議題上的合作來說，都有機會。

(中時 )