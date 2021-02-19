當台灣的年輕人越來越「遠中」乃至「反中」，兩岸關係還有樂觀的前景嗎？最近，我接到一位大陸讀者的來信，表達的就是這樣的憂慮─隨著擁有大陸情結與統一情懷的老一輩台灣人退出歷史舞台，受「台獨」思潮與西方文化洗禮的年輕一代成長起來，兩岸關係會不會愈加疏遠與對立？對此我並不悲觀。

就民調的總體資料而言，主張在兩岸關係中維持現狀的台灣人的比例仍然穩定地高於主張「台獨」者，但在年輕人群體中則是另外一番景象。去年3月和10月，「台灣選舉與民主化調查」與美國杜克大學「台灣國家安全調查」先後委託政大選研中心執行了兩項民調。前者資料顯示，台灣人各年齡層中只有20至29歲年輕人高度偏向台獨，達61.7％，僅34.5％主張維持現狀。後者資料也驗證了同樣的傾向─全體民意有27.4％偏向獨立，其中20到29歲年輕族群為41.5％。在現實生活中，不少年輕人言必稱「大陸」為「中國」，潛意識中就是「一邊一國」。更有甚者，一些年輕人動輒給所謂「親中人士」送上「舔共」的罵名。這也是獨派堅信未來可期，統派卻心急如焚的主要原因之一。

然而，如果歷史地、發展地、辯證地看待統獨傾向與兩岸關係，就會有不同的發現。首先，拿一些人懷念的兩蔣時代來說，追求統一的「外省人」長期占據要津，先是反攻大陸，後是三民主義統一中國。在那時的台灣，統一確實是天經地義，「台獨」才是離經叛道。但兩蔣時代的兩岸關係怎麼樣呢？要麼兵戎相見，要麼老死不相往來。如今即便獨派甚囂塵上，兩岸時不時劍拔弩張，但兩岸交流的大門已經打開，融合發展正在路上，難以被一黨一己所逆轉。當下兩岸關係的氛圍總體上比兩蔣時代要好很多。

其次，台灣的統派並沒有銷聲匿跡，但也不是鐵板一塊，其中既有附和「武統」的左派，也有頑固反共的右派。然而，無論哪一派目前在台灣都不掌握主流輿論的話語權，更遑論執政權。因此，大陸既要團結統派，又要爭取中間力量，同時不輕易放棄綠營群眾。中共曾多次表態，只要堅持「九二共識」，大陸與台灣各黨派、各團體交流的大門是敞開的。從歷史上看，實現陸美關係破冰的恰恰是老牌反共政客尼克森。毛澤東本人也講過，他喜歡西方的右派。就這一點來說，獨派雖然看似洪水猛獸，但綠營並不是完全不能打交道。

再次，目前台灣年輕人「台獨」傾向較強，中國人認同較低，但身分認同、統獨情懷等並非一成不變。按照建構主義的解釋，個人或群體的認同不是原生固有的，而是與社會環境互動的產物。現在的年輕人傾向獨立，不代表未來也一定如此。就像「台獨」以前是過街老鼠，如今輪到統派噤若寒蟬，不過是幾十年來情勢變遷的結果。去年台灣大選，年輕人一邊倒支援蔡英文，大陸不但沒有灰心喪氣，反而宣示將加強對台青的政策，絕不會放棄台灣年輕人。

最後，無論台灣的年輕人是否願意承認，決定兩岸關係走向的根本力量不在於他們的統獨觀，而是大陸的發展進步，以及中美實力的此消彼長。說難聽點，幾百萬台灣年輕人拒統傾獨改變不了台灣的最終命運，只是增加了統一後的治理難度而已。大陸當然不願意與台灣年輕人為敵，所以會久久為功，爭取兩岸年輕人的心靈契合。

（作者為大學教師）