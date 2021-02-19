農曆春節過後，藍綠兩黨積極布局2022縣市長選舉，其中台北市長選戰最受外界關注，國民黨內最有可能出馬角逐的人選，立委蔣萬安呼聲最高，民進黨則是衛福部長陳時中、新任民進黨台北市黨部主委吳怡農。對此，台北市議員王世堅今(19日)分析認為，「蔣萬安若對上陳時中或吳怡農，說實在話兩邊『旗鼓相當』，但真的選下去的話，後勢是我們這邊比較看好。」

台北市長選戰悄悄開打，王世堅19日在政論節目《國民大會》中分析，首先不管誰參選，每個黨都該讓最強的出來，國民黨台北市長這一局其實不只蔣萬安很強，高雄前市長韓國瑜也很強，民進黨認為要讓最強得出來，「我個人看法，民進黨最強的是陳時中和吳怡農，都是最好人選」。

不過，王世堅直言，但陳時中、吳怡農參選意願都不高，不過明年2022年這場選舉對民進黨而言是諾曼第登陸，明年作戰方式會拉出一條線，「我認為不只陳時中一位好人選，還有很多好人選，將從北台灣一條線拉開，都會讓大家耳目一新，還是一句話，每一黨都要讓最強的人選出來。」

王世堅進一步說，最強的人首先要有參選意願，事實上陳時中在防疫過程已經盡心盡力，看的出來他有一點憔悴、很累感覺，最近大家問他，他沒有參選意願；至於，若是蔣萬安對上陳時中或吳怡農的贏面如何？王世堅認為，說實在話兩邊旗鼓相當，真的選下去，後勢是我們這邊比較看好，因為蔣萬安幾乎挑名要選北市長，而陳時中、吳怡農意願沒這高，但民調還很高，到時候真的征戰下去，會是我們這邊勝利。」

(中時新聞網)