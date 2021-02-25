依據行政院環境保護署空品監測資訊，25日台灣環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，水平及垂直擴散條件差且受背風渦旋影響，汙染物濃度易上升，市議員陳世凱在臉書寫：「盧市長 我需要谷關空氣瓶」；環保局強調，市府已啟動各項空品應變措施，並持續監控空品狀況。

環保局說，今早台中市空氣品質監測站包含烏日站、西屯站、忠明站、大里站及霧峰站等，空氣品質指標AQI值＞150，達紅色警示等級，指標汙染物為細懸浮微粒，較原預報空品狀況(橘色提醒)為差。

市議員陳世凱在臉書寫：「盧市長 我需要谷關空氣瓶」；環保局強調，市府已啟動各項空品應變措施，並持續監控空品狀況。（陳世宗翻攝陳世凱臉書）

市府已啟動空氣汙染防制措施執行各項應變作為，除於昨日傍晚提前通知前30大固定汙染源降載，也通知營建工地及清潔隊加強道路洗掃街作業、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝、加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，減緩空品持續惡化，並橫向通報所屬機關學校配合執行防制措施、調整戶外作息，宣導民眾加強自我防護。

環保局強調，台中火力發電廠今日已於00時00分至10時30分進行降載減排，市府並要求中火持續進行下一階段降載減排措施。烏日區的市議員陳世凱在臉書貼圖說：「盧市長我需要谷關空氣瓶」。

環保局呼籲，明天是元宵節，請民眾儘量減少施放煙火及焚燒紙錢，以免空氣品質更加惡化；另空氣品質受到地形及氣候影響，不確定性高，請民眾多加注意空品狀況，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動，必要時應戴上口罩。

(中時 )