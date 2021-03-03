台灣人一年喝掉28.5億杯咖啡，市場規模超過700億，台灣咖啡市場更是每年成長20％！為此台灣麥當勞宣布攜手UCC咖啡、LINE酷券，以及串流平台KKTV合作，啟動3大攻勢強力出擊，提高市占。

麥當勞射出3箭包括：

1.咖啡品牌McCaf?全面升級，使用日本品牌UCC嚴選優質阿拉比卡咖啡豆，在地烘焙，經台灣咖啡大師監製調配，在店由專人嚴格把關，台日合作，確保每杯咖啡都是最佳風味。 2.自3月5日起至7日，McCafe與「LINE酷券」合作，購買McCafe中杯特選那堤或特選黑咖啡，享買1送1。而3月8日起至10日，更首次推出「送禮給好友、McCaf?再招待一杯」的1+1幸福優惠，於LINE酷券購買McCafe，上述指定品項1杯送給LINE好友，自己也可立即免費獲得同品項1杯。

3.與串流平台KKTV跨界合作，於3日晚間9點正式上架迷你劇集《McCaf?：從喝杯咖啡開始》，延續對話溫度，共享咖啡時光。

台灣麥當勞指出，與UCC咖啡的合作標榜3大堅持，強調由UCC嚴選阿拉比卡咖啡豆，並在台灣在地烘焙，同時聘請台灣咖啡大師調配黃金比例，麥當勞將持續導入專屬McCaf?星級咖啡師駐店確保咖啡品質。

在電子化的趨勢下，眾多廠商推出電子咖啡禮券，為搶攻「咖啡數位商機」。麥當勞咖啡品牌McCaf?此次與電子商品券龍頭LINE酷券攜手推出兩種幸福優惠方案，無論購買自用或者贈送禮物都可享有1+1咖啡時光，開創消費者習慣並喜愛使用電子優惠券的生活型態。

麥當勞推出首部迷你劇集《McCafe：從喝杯咖啡開始》，則是由屢獲國內外獎項肯定的導演蕭雅全執導，實力派演員陳庭妮、黃健瑋則分別主演麥當勞咖啡品牌McCafe咖啡師以及小說作家，藉由兩人意外在McCafe聽見的對話，發展出耐人尋味的關係。

麥當勞透露，劇集中四段故事都圍繞在「一杯咖啡、一段對話」上，讓McCafe成為一段對話的起點，難以說出口的、不敢說的，藉由這杯咖啡讓對話變得更加溫暖、柔和，與對方一起享受一段咖啡時光，開啟更多可能。麥當勞與串流平台KKTV聯手，即將於3日晚9點全球首播《McCafe：從喝杯咖啡開始》全劇共4部曲，希望用McCafe呈現不同的咖啡時光，在2021年為顧客帶來扣人心弦的觸動。

(工商 )