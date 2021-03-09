搶攻健康飲食商機，力拚轉型的雄獅集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」，重新定位為「健康餐廳」並許下「擁有足以影響世人飲食與生活態度的力量』的品牌承諾，並正式導入風行歐美且被定位健康食材的「法蘿麥Farro」入饌，設計推出一系列以「法蘿麥Farro」為主食的「穀物能量碗」系列，跟上全球飲食潮流，提供消費者更多健康飲食選擇。

Farro是古代穀物雜糧，產量少栽種困難，價格比現代小麥高，由於麥穗的外殼比較堅硬，可妥善保護裡面的營養，富含優質蛋白質、礦物質、維他命，更兼具低熱量和飽足感的特性，因此繼藜麥與羽衣甘藍後，也成為當今最火紅的超級食物之一。雄獅「gonna共樂遊」以它入菜並以「Ancient Grainbowl 穀物能量碗」為名，設計推出一系列新菜。

「Umami 鮭魚穀物能量碗」是以美國紐奧良風味的香料烤鮭魚，搭配Farro穀麥、烤紅心地瓜、野菇、毛豆、羽衣甘藍，再加上水煮蛋，標榜營養健康又具飽足感。而「阿根廷青醬自然牛穀物能量碗」以舒肥烤自然牛為主食，為完整保留肉質鮮嫩多汁的低溫舒肥法烹調，再經高溫爐烤讓香氣四溢，拌入阿根廷青醬提香層次更多元。另外，「蛋白質多多穀物能量碗」蔬食的設計，主食特別選用多種配方醃漬12小時的味噌豆腐，外酥內軟的口感再撒上芝麻提香，攝取豐富的植物蛋白質也成為最新特色料理。

除了穀物能量碗系列，「gonna共樂遊」的義大利Pasta亦新增2口味，其中「松露奶油野菇雞肉寬麵」是以低溫舒肥雞肉為主要食材，並以特製松露醬及煙燻奶油醬汁提味。「剝皮辣椒海蝦直麵」選用台灣花東盛產的剝皮辣椒為主軸，融合墨西哥辣椒的異國香氣，中西合璧激盪出更多元的香辣口味，再使用白酒、高湯收汁入味，降低辛辣刺激讓風味更為親民。

自2017年跨足餐飲、於台北內湖成立首間「gonna共樂遊」後，以「快速慢食」（slow fast food）概念切入餐飲市場，並陸續成立仁愛概念店、南港店，即使2020年新冠疫情影響全球產業，「gonna共樂遊」自2020年5月以來的累績營業額較前年卻逆勢成長30%，三家店的總營收一年已經突破1.2億。另外，在疫後特殊餐飲結構下，外帶比例也隨之提升，相較疫前增加3到4倍之多。

(工商 )