珍食堡

罐頭、乾糧打品牌戰 攻進全球最大零售商

從寵物食品門外漢、被美日廠商大甩單，搖身一變打進全球最大寵物產品零售商PetSmart供應鏈、登上亞馬遜寵物零食銷售第7名，這是穩坐台灣寵物零食龍頭珍食堡交出的成績。

除了在台灣與越南均設有工廠，珍食堡旗下擁有6個品牌，橫跨乾糧、罐頭、零食等共計逾300品項。光是去年台灣接單及銷售營業額就達4億元，更是少數以自有品牌銷往美國、中國、韓國、新加坡等地的台灣本土寵物食品公司。

「數次精準掌握市場趨勢，是公司業績持續成長的主因之一。」人在越南的珍食堡董事長徐嘉隆接受視訊專訪時，臉上難掩笑容地說。

第一次嗅到市場商機是在1996年，搶先卡位寵物植入式晶片商機，到1999年《動保法》正式實施後，珍食堡的前身力蓉，早已在寵物晶片取得75％的寡占市場。

但徐嘉隆坦言，因晶片與疫苗消費頻次不高，整體營業額無法擴大，便將腦筋動到寵物食品。因此，2000年先從代理美國寵物食品開始，正式跨入此產業。豈料隔年日本發生狂牛症，肉類加工產品出口中斷，「當時台灣寵物零食有9成來自日本。」他直言市場出現3至5億元的需求缺口，便毅然決定投入研發寵物零食。

最初研發過程，卻不如預想中順利。「一開始找食品廠商幫忙生產，但聽到不能加防腐劑、香料等都拒絕。」好不容易找到一家業者願幫忙，但新增設備須由徐嘉隆負擔，最後還是因不熟悉產品以失敗收場。

他不想放棄，從參與食品展、設備展，到翻閱食品加工書籍、用倉庫角落做實驗等，「當時真的很慘，產品不斷失敗倒掉，也常被通路退回。」反覆嘗試1年後，直到2002年第1支產品才成功上線。

不過，挑戰還沒結束，2007年徐嘉隆看準越南加入WTO（世界貿易組織），斥資400萬美元赴北越設廠。沒想到2008年新廠落成，卻遇上金融海嘯，「原本與日本、美國談好的代工訂單將近千萬台幣，全被甩單。」徐嘉隆回憶當時承受相當大壓力，因一個偌大工廠，連一張訂單都沒有，「給了我一個警訊，決定要走品牌，不走代工。」

他以多品牌區分產品線，「2009年至2010年是珍食堡高度研發時期，針對台灣市場開發不同品牌，罐頭、乾糧都有自己的品牌，讓消費者好辨識。」以旗下低溫烘焙的健康乾糧赫緻來說，主打高價位，「市面上5公斤乾糧約399元，赫緻908克就能賣到1000元。」

徐嘉隆觀察，台灣寵物食品市場還有2、30年榮景，但競爭也愈激烈，「要建立特色、具備創新與研發力，才不會陷入價格戰。」他透露未來珍食堡成長動能將在海外，更不排除去美國設廠；也正努力發展貓咪食品品牌。

「2030年珍食堡要成為華人寵物食品的第一品牌。」在具有先行優勢、持續研發的產品力、多品牌疊加下，珍食堡營運有望再創高峰。

珍食堡

成 立：2009年

董事長：徐嘉隆

資本額：1.07億元

主要業務：寵物食品

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(中時新聞網)