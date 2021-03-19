銅箔基板(CCL)需求增溫，且銅箔基板價格因上游銅箔價格飆漲同步上揚，銅箔基板廠—台燿(6274)目前訂單狀況良好，繼日系外資之後，亞系外資今天也重申台燿「買進」評等，台燿今天盤中股價逆勢走高。

隨著各國疫情趨穩，5G基礎建設陸續重啟，且Whitley平台出貨逐步放量，加上車用電子及電動車需求強勁，讓銅箔及銅箔基板近期接單暢旺，台燿前2月合併營收為29.64億元，年成長9.08%。

台燿2020年合併營收為180.46億元，年成長2.96%，營業淨利為22.73億元，年成長5.43%，營業淨利率為12.6%，年增0.29個百分點，稅後盈餘為17.75億元，年成長1.31%，每股盈餘為6.67元，為反應上游銅箔價格連番大漲，台燿等銅箔基板廠已陸續調漲價格，法人看好台燿今年業績成長可期。

繼日系外資之後，亞系外資最新報告也看好台燿前景，亞系外資指出，我們認為CCL需求將自今年第1季開始出現週期性回升，台燿未來幾個月的產能利用率可望接近滿載，進而推升營收成長，我們認為，台燿已啟動漲價以反應成本上揚，將有助於台燿利潤從今年第1季開始恢復，雖然我們下調台燿2021年EPS約4%，以反應較低的毛利率，但看好CCL需求復甦及長期升級趨勢，重申台燿「買進」評等，但目標價從160元下調至155元。

(時報資訊)