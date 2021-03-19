物聯網生活服務及智慧城市事業領域營運成長，中保科(9917)19日公布2020年財報，稅後淨利24.4億元，年增11.9％，每股稅後盈餘5.42元，創上市以來新高。

董事會昨日也通過股利分派案，每股配發現金股利5元。以中保科19日股價收盤88元計，殖利率約5.68％。

近年來，中保科持續積極多角化經營，從安全監控系統擴展至物聯網生活服務，事業藍圖朝全方位生活服務延伸，涵蓋食（復興空廚）、醫（立偉電子）、住（中保無限＋）、行（中保物流）等。中保科指出，隨著智慧城市將成為下波產業成長動能，以及看好台商回流、政府危老與都更帶動對於新建案的需求，今年有信心智慧城市、智慧建築等相關業務營收持續成長。

中保科指出，為求因應未來多元化發展的需求與提升營運競爭優勢，將尋求可供建置廠房與擴大營業用的土地，以作為中保科技集團關係企業使用，像是復興空廚今年將規劃新廠房以擴大生產線，並將生產流程改為自動化，進而提升廠房使用效能。

另為切入物業管理市場，中保科指出，預計5月推出中保好生活APP，透過該平台，進入家庭市場，將消費者與商家、社區、金流整合等串連，搭建整合平台，提高「中保無限＋」對消費者的價值，進一步提升客單價，創造更大營收。

(工商 )