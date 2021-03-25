中租-KY（5871）於25日下午舉行2020年第四季暨全年法人說明會，中租控股董事長陳鳳龍表示，2021年預估能維持2020年業務及成長動能，台灣及東協地區全年預估成長10％~15％，大陸地區全年預估成長15％~20％。

儘管2020年有新冠疫情來攪局，但中租控股依然延續先前的成長動能，2020年合併營收較2019成長0.6％，主要係2020年起中國大陸及越南地區銷貨收入，依淨額法僅認列利潤，若還原2019年銷貨收入依總額法認列方式推算，2020全年合併營收年增18％，其中，台灣地區及中國大陸地區（還原後）2020年營收分別較去年同期成長16％及21％，主要係新增業績增加帶動利息及手續費收入成長。

中租控股董事長陳鳳龍指出，從去年第三季起隨疫情降溫，業務動能提升，整體2020年應收款淨額較去年成長16％，中國大陸地區增加22％，東協地區成長7％，台灣地區應收款淨額則增長15％。使得2020年自結合併稅後獲利達新台幣169億元，賺逾一個股本，較2019年同期成長9％，每股盈餘為新台幣12.20元，股東權益報酬率（ROE）為22％。

法人說明會中，投資人及分析師關心公司2021年業務展望，陳鳳龍回應，2021年預估能維持2020年業務及成長動能，預估台灣及東協地區全年成長率是10％-15％，中國大陸地區全年預估成長率甚至可以到15％-20％。

(工商 )