多個公民團體將於兒童節在高雄舉辦反空汙抗暖化遊行，環團31日在高巿府四維行政中心重申訴求，包括2032無媒高雄、2050淨零碳排。現場並將貼有PM2.5、媒和肺癌的黑色氣球一一戳破，象徵「破除黑霾、光復天空」。

美濃愛鄉協進會理事長李永龍說，高雄碳排放是全國最高，但人均所得卻沒外縣巿高，甚至快在六都墊底。他也提到，民進黨黨旗使用台灣這個圖騰的初衷不錯，但如果空汙、水汙愈來愈嚴重，建議改成煙囪比較符合形象。

南部反空汙聯盟指出，這次遊行有3大主訴求，包括「高雄宣布氣候緊急、2021推行綠色新政」、「減碳改善空汙、中南部為優先」、以及「2032無煤高雄、2050淨零碳排」，另有興達媒電停機除役等在地6項訴求。

針對環團將鎖定空汙舉辦遊行，高市府環保局空噪科長朱進宏31日回應，環保局改善空汙的目標與環團提出的訴求是一致的，最近3個月也跟相關團體召開了2場空汙防制會議，重要訴求都有列入討論，會與市民一起改善空汙。

(中時 )