中保科技集團為求因應未來多元化發展之需求與提升營運競爭優勢，宣布將尋求可供建置廠房與擴大營業用的土地，以作為中保科技集團關係企業使用，像是復興空廚今年將規劃新廠房以擴大生產線，並將生產流程改為自動化，進而提升廠房使用效能。

中保科今日召開董事會，通過109年集團合併營收為137億元，合併稅後淨利達24.4億元（年增11.9％），每股盈餘 5.42元，創股票上市以來新高，董事會亦通過股利分派案，每股配發現金股利5元，殖利率約近6％，營收、每股盈餘皆創公司歷年來最高，將於6月17日召開股東常會。

中保科表示，去年公司表現成績亮眼，營收較去年成長2.2％，109年每股盈餘為5.42元，成長約12％(108年每股盈餘 4.85元)，其中關係企業貢獻近5成，顯見集團多角化佈局已逐漸展現成效。

中保科技集團持續積極多角化經營，從安全監控系統擴展至物聯網生活服務，事業藍圖朝全方位生活服務延伸，涵蓋食（復興空廚）、醫（立偉電子）、住（中保無限＋）、行（中保物流）等。中保科指出，隨著智慧城市將成為下波產業成長動能，以及看好台商回流、政府危老與都更帶動對於新建案的需求，今年有信心智慧城市、智慧建築等相關業務營收持續成長。

中保科另為切入物業管理市場，預計5月推出中保好生活APP，透過該平台，進入家庭市場，將消費者與商家、社區、金流整合等串連，搭建整合平台，提高「中保無限＋」對消費者的價值，進一步提升客單價，創造更大營收。

此外，立保保全將持續增加ATM維運台數，並提供客戶科技化金融服務；另也會持續拓展特殊物品的專業運送業務，像是貴重物品及管制藥品等運輸等；中保物流去年業績成長超過二成，未來將添購新車擴大車隊規模，以增加砂石及土方載運量，並朝第四方物流（4PL）業務邁進。

(中時 )