連接線束廠—貿聯-KY(3665)公布2020年財報，若以美元計價，全年稅後盈餘為6187萬美元，年成長3.71%，以台幣計價，稅後盈餘為18.28億元，年減0.85%，每股盈餘為14.01元；受惠於車用及資料庫中心兩大成長動能，貿聯-KY董事長梁華哲表示，雖然外在環境變數不少，今年營收可望維持年成長兩位數。

儘管全球新冠肺炎疫情對產業造成衝擊，貿聯-KY因全球佈局及產業多元化，降低了疫情的影響，2020年合併營收為225.37億元，年減2.4%，營業毛利為57.1億元，營業淨利為24.45億元，稅後盈餘為18.28億元，年減0.85%，每股盈餘為14.01元。

若以美元計價，2020年合併營收為7億6266萬8000美元，年成長2.09%，稅後盈餘為6187萬美元，年成長3.71%，每股盈餘為0.474美元。

就去年第4季各產品線來看，資訊科技整體營收較上季略增，數據中心線束持續成長；電器用線束去年第4季表現強勁，短期成本因塑料漲價而增加；車用線束出貨上揚，短期購料成本略增；醫療線束出貨持平；而工業用線束因半導體設備船運季末吃緊而營收遞延。

貿聯-KY表示，去年第4季初，歐美疫情再度升溫，持續推升雲端服務、小型電器、車用需求。歐美年終購物急單造成塞港、貨櫃短缺，運費陡增，導致年底部分電器、車用、半導體設備等疏運遞延至1月；以成本角度而言，第四季原物料上漲及部分晶片元件，推升購料平均成本；全球貨櫃短缺，航運費率升高延續至2021年。

貿聯-KY前2月合併營收為1億3945萬5000美元，較去年同期成長27.4%。

貿聯-KY表示，各產業終端需求升溫，惟疫情仍處於拉鋸，全球生產與商業活動短期仍難恢復平衡，在原物料上漲、部分元件短缺、航運不足、氣候變遷等大環境逆風消弭前，短期成本仍可能緩步上揚；不過疫情帶動的家庭需求，如家電、車用、數據中心服務，長期看法仍抱持正向：工業用半導體設備因晶片需求強勁而穩步增長。車用產業雖有缺料與輸運陰霾，但數個電動車客戶今年陸續推出新車與開出新產能，長期發展依然值得期待。

梁華哲表示，雖然外在環境變數不少，今年營收可望維持年成長兩位數。

(時報資訊)