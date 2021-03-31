鴻海(2317)2020年第四季及全年獲利表現低於市場預期，拖累股價今（31）日開低後挫跌3.86％至124.5元，但多家外資看好電動車發展進度超前，均維持「買進」及「優於大盤」評等不變，目標價區間則自130～168元調升至142～175元。

綜合各家外資看法，鴻海去年第四季受新台幣匯率強升、業外匯損增加，以及零組件供應吃緊致使成本增加、產品組合轉弱影響，使去年第四季及全年的毛利率、營益率、淨利率等「三率」和整體獲利表現均低於預期。

不過，鴻海對毛利率後市維持正向看法，指出F2.0數位轉型計畫進展順利，只要總體經濟環境穩定，短期、長期毛利率達7％、10％目標仍有望達成。而電動車業務進展順利，雖與客戶合作提供整車組裝，但重心仍聚焦有助提升毛利率的關鍵零組件。

美系外資認為，儘管疲軟業績可能對股價產生負面影響，但鑑於鴻海未來在毛利率提升及電動車發展的上升潛能，任何拉回均將增加買進契機，預期今年每股盈餘（EPS）9.96元不變、明年則調升6％至11.68元，維持「買進」評等、目標價自130元調升至175元。

另一家美系外資認為，鴻海對今年營運展望審慎樂觀，毛利率達7％目標不變，且看好電動車需求可望提前自2023年起飛，對2025年毛利率達10％更有信心，故對今明2年毛利率提升及電動車業務長期潛力樂觀看待，維持「優於大盤」評等、目標價168元。

日系外資則認為，鴻海首季營運展望穩健，並樂觀看待毛利率提升及電動車發展前景。預期受惠iPhone及iPad出貨穩定，首季營收估季減33％、年增44％，在營運效率優化及疫後需求恢復帶動下，今年毛利率將恢復成長，且今明2年獲利可望強勁成長21～37％。

有鑑於電動車等業務轉型進展強勁，日系外資將鴻海今明2年每股盈餘預期調升1～3％，估將分別達10.02元及12.14元，維持「買進」評等、目標價自130元調升至150元，強調鴻海仍是產業首選投資標的。

(時報資訊)