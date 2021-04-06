電動車大廠特斯拉2021年第一季交付近18.5萬輛汽車，遠優預市場預期的16.8萬輛汽車，不少分析師紛紛上調前景，Piper Sandler分析師Alex Potter 更是看好特斯拉，將其目標價調至1200美元。然而，也有分析師認為，特斯拉股價過度高估，他的估值早就被反應。

特斯拉周一股價盤中一度站回700美元關卡，終場收漲4.43%、報在691.05美元。

據CNBC報導，特斯拉的大空頭Roth Capital Partners分析師Craig Irwin認為，特斯拉目前市值約為6600億美元，相當於歐美傳統汽車大廠總規模，其估值被嚴重高估。Craig Irwin指出，這是市場錯置（market dislocation）結果，市場沒有考量到基本面分析，加上市場有許多成功發展電動車領域的傳統車廠案例，投資人假設特斯拉沒有強大的競爭對手，所以才會給出這麼高的估值，給出150美元目標價，按周一收盤價來計算，約有78%的跌幅空間。

話雖如此，Craig Irwin看好特斯拉在電動車市場的領導地位，只是該公司必須給出更多證明特斯拉擁有700美元的價值。

傑富瑞（Jefferies）分析師認為，特斯拉儘管與大部分車廠一樣面臨缺貨問題，但特斯拉繳出的Q1表現有正面反應，給予特斯拉700美元目標價。

至於維德布什證券分析師Daniel Ives則是將特斯拉股票評級，預料今年將繳出85輛交車數的成績，指出特斯拉的盈利將在未來3至4年獲得顯著改善，2026年每股盈餘將達20美元，從「持有」上調到「跑贏大盤」，目標價從950美元調至1000美元，若在長期牛市下，目標價更上看1300美元。

摩根大通則是預期特斯拉2021年交車數達80萬輛，目標價從135美元調至155美元，給予減持股票評級，據周一收盤價同樣還有接近78%的跌幅空間。

巴克萊也給予特斯拉股票減持評級，目標價為230美元，Bernstein則是給予特斯拉落後大盤的股票評級，目標價為180美元。

(中時新聞網)