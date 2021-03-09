美國家具經銷商客思達-KY（2936）9日公布，2021年2月合併營收為新台幣6.7億元，年減17.39％，主要是受到2月期間美國連日暴風雪影響內陸運輸，以及台幣升值因素之影響，若以原幣（美金）為計，2021年2月營收年減10.84％。

客思達-KY表示，該公司在全美擁有9個營業倉儲物流據點，在安排貨物運輸時，得以快速反應並彈性調整貨櫃運輸路線，滿足客戶拉貨需求。此外，針對近年高漲之貨運成本，客思達-KY也已依品項及市場接受度來調整售價，隨著國際船運與美國港務處理進口貨物之壓力減緩，集團存貨水位已依計畫逐步補充來達成年度目標。

客思達-KY進一步表示，由於美國低抵押貸款利率環境，加上企業宣導在家辦公，以及千禧世代加入購屋之腳步，也帶來住房及家具之需求增溫。

客思達-KY表示，著眼於家具消費族群結構之改變，以及手機上網消費習慣之普及，客思達-KY在行銷層面持續耕耘Coaster自有品牌知名度與識別度，以新穎豐富的圖文提供家居設計點子吸引消費者，同時，以手機應用程式Coaster APP串連在地經銷商（Bricks and Mortar）之實體服務，結合上網購物以及組裝運送實體服務，優化消費者上網購物之體驗，同時增強其購買之意願。

另外，客思達-KY也以數位展示間（Digital Showroom）來展現家具樣貌，未來將更進一步導入3D及擴增實境（AR）等影像技術升級數位化行銷工具之應用。

客思達-KY說，集團持續採取銷售通路客戶結構優化，提升於美國家具市場地位，穩固全美超過8千家中小型家具零售店、各大知名電商平台等銷售通路；另一方面，在營運層面上以採取「全球供應鏈管理」為集團營運之核心，持續深化自行開發之採購管理系統及經銷商銷售系統之功能，創造未來整體營運良好成長動能。

(工商 )