中廣董事長趙少康進近日宣布重返國民黨後，今天(8日)更進一步宣布將參選2024總統大選，過年後成立競選辦公室，並希望黨內能公平競爭。而趙少康復出也讓有意角逐總統大選的人選開始審視評估局勢，據最新輿情民調公布結果，趙少康和台北市長柯文哲的一周聲量，有不小的差距。網友看完圖表後表示，「會不會太急啊」。

台北市長柯文哲。(圖/本報資料照)

趙少康回國民黨不斷製造話題，趙少康今天接受本報專訪，他就是要爭取參加總統初選機制；他現在沒有資格選主席，因為黨中央說要有入黨一年的資格；但是按照規定，他有資格參加國民黨總統提名初選；所以就黨主席而言，能不能選不知道，但總統提名就可以參加初選，這兩者不是二選一。他要爭取參選總統的事，事先沒跟任何人討論，韓國瑜也不知道，雖然不一定會爭取得到，但他有資格爭取。

至於是否覺得朱立倫、侯友宜是對手？超前部署是為了卡朱？趙少康說，他不知道，他們到現在也沒公開講；現在誰也卡不了誰，要選的還是會選，未來他會一連串提出政策，可能第一個就提兩岸政策，若不選，提政策幹嘛？他不是為了選主席而提出make taiwan great again。

值得一提的是，對於2024是否參選總統，柯文哲早在去年9月就曾表示，他的正確說法是「我不是想過，是直接準備」，至於2022選舉，他所創立的民眾黨能否挽救「4%黨」形象？柯當時稱，北市客觀民調還是領先很多。

對此，「聲量看政治」臉書粉專8日PO出趙少康與柯文哲的2人一周聲量走勢圖，從圖片中可見，趙少康上周宣布回國民黨後，聲量呈現劇烈變化，柯文哲則起伏不大。

趙少康與柯文哲，2月初一周網路聲量對比走勢圖。(圖/翻攝自 聲量看政治 臉書)

網友看完圖表後表示，「還那麽久才要選總統，就有人要選，會不會太急啊！」。

(中時新聞網)