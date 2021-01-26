2021年伊始，有消息稱掌門教育即將赴美上市，預計募資金融超3億美元。2020年10月份，掌門教育獲超4億美元新一輪融資，該輪融資被指為上市鋪路。

2020年以來，在線教育行業在疫情的推動下承擔起了保障所有適齡兒童學習需求的重擔，在線教育的滲透率得到了大大提升。這也推動了掌門教育用戶量的提升。

掌門教育成立於2009年，初期以線下培訓為主，隨後在2014年轉型線上。截至目前，已經擁有6,000萬註冊用戶，服務範圍覆蓋全國600個省市縣。

據艾媒諮詢報告顯示，如今掌門教育旗下掌門1對1已佔據在線一對一全科輔導賽道近八成的用戶比例；在素質教育領域，旗下掌門少兒、小狸AI等子品牌處於第一梯隊。

億歐EqualOcean分析師李萬凌分析，目前赴美上市是一個比較好的時機。疫情反覆，在線教育仍然是比較確實可行培訓方式之一，所以市場能夠對在線教育的估值和發展空間形成良好的預期。同時，經過激烈的市場競爭，在線教育行業中已經湧現出了一批具備優勢的在線教育機構，資本市場在現階段對於在線教育市場已經有了比此前更為積極的認知。

除了在二級市場迎來上市潮，在線教育的一級市場同樣熱鬧非凡。另據網經社電子商務研究中心發布披露的數據顯示，2020年在線教育融資總額超2016年至2019年融資總和。

數據顯示，2020年大陸在線教育共發生111起融資，總金額超人民幣（下同）539.3億元，該金額年增267.37％。從此前數據來看，2016年大陸在線教育融資額約62.5億元，年減42.29％；2017年融資額約95億元，年增長52％；2018年融資額約223億元，年增長134.73％ ；2019年融資額146.8億元，年減34.18％。

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