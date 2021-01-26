台北電玩展將於1月28日起連續開展四天，主辦單位規劃「Indie House」網羅亞洲、歐洲、美洲共52個優秀獨立遊戲團隊，今年受到疫情影響，台灣團隊為參展最大宗，建造獨立遊戲開發者交流平台。

台北電玩展獨立開發遊戲展區「Indie House」，今年共聚集奧地利、香港、英國、美國與台灣本土共52個獨立團隊，帶來團隊最新作品提供試玩體驗，玩家與有意從事遊戲開發者亦可以在此與開發團隊展開交流。今年展出內容以電腦遊戲為大宗、行動遊戲次之，另涵蓋家用遊樂器、AR擴增實境、VR虛擬實境等多元平台，展現獨立開發的平台活躍性。

今年在Indie House展區廣受注目的遊戲，包括入圍獨立遊戲獎項「Indie Game Award 2021」眾多佳作，像是Team 9《文字遊戲》，以拆解文字解謎獨特玩法，展現不俗的遊玩性，目前已經在募資網站集資預購突破200萬台幣深受玩家期待。今年受到疫情影響，海外開發團隊來台參展不易，部分以在台員工或辦事處代表出席，本屆參展海外團隊不乏入圍獨立遊戲獎項「Indie Game Award 2021」的優秀作品。本屆入圍英國So Romantic未上市新作冒險新作《傑克駭竊任務Jack Move》，以賽博龐克的敘事情境結合現代風像素與回合式戰鬥；英國Newfangled Games《Papertrail》融合摺紙的圖層概念，帶來如詩如畫的繪本般敘事的解謎作品。

奧地利笛雅奇遊戲今年由台灣辦事處協助參加，展出未上市新作動作冒險RPG《思坎達SIKANDA》，以新舊交融方式，同時展現其深度劇情與極具想像力的遊戲體驗。來自美國Oneshark《Doors of Insanity》的卡牌地城冒險新作，甫自1月公開Beta測試版本，玩家在可以在本次電玩展親自感受極富創意的遊戲體驗。

(時報資訊)