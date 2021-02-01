晶華國際酒店集團旗下第一家精品溫泉度假飯店－礁溪晶泉丰旅，即日起至2月28日推出「桃源谷步道健行」優惠住房專案，房客可以親身體驗宜蘭最熱門的健行路線，走訪海天一色的壯闊美景、寬廣身心靈視野。專案贈送的桃源谷步道健行行程，含精緻餐盒、保險費、交通費、及全程專人導覽服務，兩天一夜兩人成行，每人2,400元起。加購高鐵車票另可享車票8折優惠。

礁溪晶泉丰旅邀請防疫期間每天都得戴著口罩的旅人們外出透透氣，規劃出冬日限定的桃源谷步道健行之旅，用大自然的力量療癒人心，重新探索台灣最原始的美好。桃源谷位於宜蘭頭城與貢寮的交界處，當地石磴如梯，煙雨籠樹，著名的「?嶺夕煙」名列蘭陽八景之一。循著石梯緩步上山，有著一片360度無敵視野的大草原，可將龜山島、龍洞岬等景色盡收眼底，另一面則是連綿不絕的綠色山巒陵線，山海交會的壯闊景致令人心曠神怡，藉由健行運動，放鬆心情，壯大自己的防疫能力。

山林健行過後回到山腳下，礁溪晶泉丰旅客房內皆設有戶外半露天獨立湯池，採光、通風良好，提供旅人安全舒適泡湯享受。呼應大自然療癒力量，專案房客可再享優惠價參加「精油香膏 或 擴香桌花」創作DIY活動，透過草本精油香氛、舒緩身心、平衡心靈，造就一趟冬日暖心療癒之旅。

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