半導體產業協會SEMI周一呼籲拜登新政府檢討川普政府的出口管制政策，並敦促即將上任的美國商務部長在以國安為由、限制中國採購美國技術方面與盟友合作。

SEMI表示，上一屆政府的單邊規範已經使任何潛在的好處隨時間減弱，給美國半導體產業造成了不必要的傷害，並使美國出口業者動輒遭到報復。

在致美國商務部長提名人雷蒙多（Gina Raimondo）的信中，SEMI主席Ajit Manocha表示，美國應該與那些企業參與全球市場競爭的盟邦一起行動。

Manocha表示，由所有主要生產國家協同管控的多邊管制措施，能創造公平的競爭環境、將效率提高到最大，並將對美國國家安全與經濟競爭力的損害降到最小。他並表示，越來越多外國競爭對手以「不受美國出口管制」來推銷產品。

該信批評川普政府幾乎未徵詢公眾意見，並在沒有通盤政策下倉促實施相關規定，並表示這種「極不尋常的過程」導致了始料未及的後果。

SEMI並敦促雷蒙多迅速修正去年8月實施的一項規定，該規定擴大美國限制外國公司向中國華為銷售產品的權力，無意間影響某些外國製的半導體產品與測試設備。SEMI並要求拜登政府迅速減少出口許可申請的積壓，稱拖延審核實際上就是拒絕放行。

信中並指出，限制向超過100家美國認定之中國軍方企業銷售產品的規定，是在未徵求產業意見下生效。該組織建議美國與荷蘭、德國、英國、日本和韓國等國合作，在限制向中國出口半導體技術方面制定共同的目標。

(時報資訊)