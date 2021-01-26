荷蘭政府為了對抗疫情，下令全國城市宵禁，沒想到引起了反對宵禁派的騷亂，他們縱火、扔石頭和搶劫商店，警方在這3天已拘留了150多人。
路透社報導，荷蘭的全國城市宵禁令，是自第二次世界大戰以來頭一回實行，可能就因為如此，有些人就不願遵守，故意鬧事衝突。不過宵禁是有必要的，國立衛生研究院（RIVM）警告，由於新冠病毒的「英國變異」，導致新一波的全球感染，儘管最近數週感染速度有所下降，但宵禁仍被實施。
荷蘭新聞社ANP星期二表示，港口城市鹿特丹有10名警察受傷，該城市在一夜之間拘捕了60名騷亂者。
廣播公司NH Nieuws說，扔石頭的團伙在城市裡隨機襲擊，2名攝影師也在採訪時受傷，1件在首都阿姆斯特丹，另1名在附近的哈勒姆鎮。
在首都阿姆斯特丹東部，滋事團伙與鎮暴警察發生衝突，隨後有9人被捕。目擊者稱，暴力團伙途經的商店的櫥窗都被砸碎，還有暴徒用棍棒砸毀警車。
自12月中旬以來，荷蘭的學校和非民生必要品商店多已關閉，此前兩個月，酒吧和餐館也歇業。
荷蘭的新冠疫情已造成952950人感染，病死人數為13579人。
(中時新聞網)
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