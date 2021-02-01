皇家荷蘭殼牌(Royal Dutch Shell)正試圖移開石油業務，據知情人士透露，不同於其他同行競相加入爭奪潔淨能源電力資產，殼牌石油可能正在下注於電力交易和快速成長的氫能源和生物燃料的市場。

傳統石油公司正在降低對化石燃料的依賴，轉向新業務，例如風電或太陽能，此亦吸引投資人對於其長期展望的關注。

殼牌曾在去年10月宣布，2025年將對低碳能源的支出，增加到整體資本支出的25%，換算下來，將從現在的每年15億~20億美元增加到50億美元。

然而，殼牌在未來十年將維持石油和天然氣的產出為穩定不變，據消息人士告知路透，此舉為確保公司能源轉型，天然氣將成為最大的產出項目。

殼牌拒絕對該消息評論，然殼牌預計在2月宣布該新策略。競爭同業的BP已經計畫在2030年削減石油產出40%，裁減其核心的石油天然氣探勘團隊，並聚焦在再生能源，未來十年對低碳能源的支出將增加10倍來到50億美元。

歐洲主要石油公司正在推動能源轉型，以求在低碳時代的生存，然而多數投資人對於從舊商業模式進行轉型，並在已擁擠電力市場求生的能力感到懷疑。

殼牌沒有向同業一樣增加對風力發電或太陽能的產出能力，而是把電力交易放在最優先項目。殼牌對於大舉投入於再生能源採取謹慎，認為其不會比其他公司更具有競爭優勢，例如西班牙的Iberdrola和丹麥的沃旭能源(Orsted)，他們已經成為綠能的重要製造商。但是殼牌仍會投資綠能，特別是離岸風電，在風場營運多年後會有優勢，但是業務會專注在有獲利處，而不是看營運規模。

殼牌目前已是全球領先的能源交易商，計畫朝向所有類型的能源交易；目前每天交易1300萬桶石油；殼牌也是液態天然氣頂級交易商，計畫利用其頂點地位，朝向快速發展的低碳電力交易市場。關於氫或綠色氫，殼牌已有投資，最初將集中在歐洲在德國有一氫研究中心，但由於成本高，挑戰仍多。

(時報資訊)