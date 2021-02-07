ESG（環境、社會、公司治理）議題在基金市場正夯，聲量、數量成長呈現直角上仰，快速到讓精明的投資民眾開始起疑，倒底該怎麼選擇才能讓真心永續獲得落實？外商銀行財富管理提醒，僅僅篩出國際市場上ESG議題當中的5％，真正具有影響力，分類為「影響力投資」（impact investment）。

法巴銀財富管理分析，目前國際市場對於每支股票、每檔基金的說明都附有ESG的分數，如果用1～10分作分門別類，評估內容包括：1、企業基本面，2、可符合未來之可持續發展，3、環保作為等等，能落到9-10的品項就可視為「影響力投資」。

瑞銀資產管理的氣候意識（Climate Aware）策略規模在2020年達到150億美元，帶給資管旗下聚焦永續投資的資產規模，增長逾一倍至970億美元；此外，瑞銀財富管理已投入100％的永續投資組合，資產規模超過180億美元，其投資績效甚至超過類似的傳統資產。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭表示，隨著可持續投資工具箱進一步完善，對影響力投資和轉型趨勢的關注與日俱增。 瑞銀永續金融委員會主席兼集團首席執行官高級顧問Huw van Steenis指出，永續性已成為投資組合績效和韌性的關鍵驅動力，財管客戶不僅要尋求降低風險或排除某些股票基金，更要從能源轉型和其他永續主題中，發掘投資機會，「在瑞銀，我們與客戶密切合作，以提升價值、有意義的且有影響力的方式。」

(工商 )