農曆春節即將來臨，把握最新一波年終獎金放大術，渣打銀行推出新台幣「活利犇放」優利活存專案，新台幣活存帳戶新增資金達指定門檻，並符合專案活動條件，即可享優惠年利率，最高可加碼至1％，在金牛年開年就為自己搶得理財先機。

渣打銀行觀察，隨著疫後經濟重啟與疫苗施打，預期全球經濟將在今年迎向強勁反彈，但短期市場仍可能面臨震盪波動，提供穩健收益的新台幣優利存款，特別受到謹慎保守型的消費者偏愛，加上近來新台幣強勢表現，也增加客戶對專案的詢問度，渣打銀行在農曆年節前推出台幣優利活存專案，幫助消費者把年終獎金再增值，還能隨時提領，保有資金運用彈性。

即日起至 2021年4月20日止，客戶於活動期間內完成登錄，當月新增資金達新台幣100萬元（含）以上，可享優惠年利率加碼至0.6％；新增資金達新台幣200萬元(含)以上者，則可享年利率加碼至0.8％，存越多加碼力道越大。此外，渣打優先理財合格貴賓戶，可享加碼年利率0.1％；若是於活動期間全新加入渣打優先理財，再享額外加碼年利率0.1％，總計優惠年利率最高有機會加碼至1.0％。

(中時 )