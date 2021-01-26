台中火力發電廠燃煤機組造成的空污問題長期引發爭議，今天立法院朝野黨團協商時，儘管藍綠兩黨的台中立委均提出讓中火燃煤機組除役的主決議案，但仍無法達成共識，最後兩案都被保留，送院會表決。。

國民黨籍的台中立委楊瓊瓔提案，要求在市府督審會通過設置燃氣機組計畫時，台電必須先除役2部燃煤機組，等燃氣機組建置完成，再除役2部，以提升全台空氣品質。

民進黨籍的台中立委蔡其昌則出建議行政機關性質的「決議文」，呼籲台電將台中電廠10部燃煤機組，從原訂2046年全數除役，改為2035年除役，但不拆除。

然而今天的朝野黨團協商時，儘管楊瓊瓔主張兩案都通過、立即以行動改善空污，但民進黨立委洪申翰卻宣稱，這兩項提案是有衝突的，國民黨的提案在新的燃氣機組還沒上線前，就要把舊的燃煤機組除役，民進黨台中立委何欣純也表示，民進黨要的是務實可行的提案。

但楊瓊瓔回嗆，依照台電的講法，備轉容量是夠的，要用實際行動真正減煤，不要空論，希望中央地方一起合作。然而民進黨依然不願意接受，因此最後立法院長游錫堃裁示，兩案都保留。

(中時 )