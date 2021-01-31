立委楊瓊瓔揹著粉紅豬上市場，呼籲大家一起連署反萊豬公投。（陳淑娥攝）

立委楊瓊瓔呼籲大家一起連署反萊豬公投。（陳淑娥攝）

立委楊瓊瓔連續跑攤，並秀出揹粉紅豬上市場宣傳反萊豬公投照片。（陳淑娥攝）

國民黨發起反萊豬公投反制萊豬政策，國民黨立委楊瓊瓔及市議員陳本添31日一早到后里墩仔腳市場擺攤，邀全民一起連署反萊豬公投。連署民眾說，為了後代子孫健康，萊豬絕不能進來，為何政府明知道是毒東西還要開放進口。

楊瓊瓔今天特別揹著一頭粉紅豬前往市場，沿街吆喝民眾一起參與聯署，醒目造型吸引民眾豎起大拇指比讚。

楊瓊瓔表示，蔡總統說開放萊豬是讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要食用，但民眾連要求的標示清楚都做不到，如何讓民眾選擇呢？現今6成4民意表達反對萊豬進口，瘦肉精對人體有害，大家應該堅定站出來告訴政府不該開放進口，讓公投成案，把人民的聲音告訴政府，人民不要被看衰，大家應該證明給民進黨看，沒有這麼被瞧不起，民眾不想吃萊豬，出來連署、投票。「不投票一輩子吃萊豬，希望大家一起顧食安、吃國產豬。」

楊瓊瓔說，民眾反對政府不當的政策，手中最好的工具就是公投，反萊豬公投投票日將在8月28日舉行，反萊豬公投已達30萬份，距離目標50萬份只差一點距離，呼籲民眾踴躍連署，讓公投順利舉行，讓反萊豬公投跟反核食進口一樣順利通過，把萊豬阻絕於境外，展現公民的力量。唯有從源頭禁止萊克多巴胺豬隻的肉品、內臟及相關產製品的進口，才能夠讓每個人免於萊豬毒害的威脅。

陳本添表示，公投綁大選，還有食安公投，都是希望以直接民主的方式，讓人民真的可以展現公民的力量，補足代議政治的缺陷；不分黨派，都歡迎大家一起連署參與，一份份親手填寫的連署書，都是台灣捍衛食安、保障民主的希望，讓人民自己決定「餐桌上可以出現什麼」。

今天后里墩仔腳市場「反萊豬、拼公投、護食安」連署，民眾反應熱烈，許多人自己連署外，有的人拿著10、20份的空白連署書回家要給親友連署，至上週第二階段連署全國累積已超過30萬份，持續快速累積中，希望農曆年前跨過門檻，達到50萬份的目標。

(中時 )